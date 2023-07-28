Asım Akbaş: Türkiye'de yerin altında çok sayıda tarihi cevher yatıyor Eti Bakır, yerin altındaki tüm cevherleri çıkarmak için kolları sıvadır. Şirket, Elazığ'daki Harput Kalesi kazılarına sponsorluk yapıyor. Eti Bakır Genel Müdür yardımcısı Asım Akbaş, Türkiye'nin çok sayıda tarihi cevhere ev sahipliği yaptığını belirterek, "Biz de buradan hareketle yerin altındaki tüm cevherleri çıkarmak, ekonominin yanı sıra tarihe ve kültüre de katkıda bulunmak için arkeolojik kazılara sponsor olmaya karar verdik" dedi. Harput İç Kale Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, Harput Kalesi'nin inanç turizmi açısından Urartu dönemine ait 3 tane kutsal alan tespit edildiğini kaydederek, "Doğal kayalara uymuş Türkiye'deki en büyük kutsal alan Harput Kalesi'nde yer alıyor. Bahsettiğim alanda önümüzdeki yıllarda sosyal etkinlikler yapmayı düşünüyoruz" dedi

Binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu, zengin tarih önemi nedeniyle dünya toplumun büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Yeraltı madenciliği yapan Eti Bakır, Samsun'daki İkiztepe'de yaptığı kazının ardından şimdi de Harput'un kadim tarihinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, Doğu Anadolu'nun en kapsamlı arkeoloji kazısı olarak kabul edilen Harput Kalesi'ndeki kazılara destek vererek, bu bölgede 5 bin yıllık bir kültürün kalıntılarını ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Eti Bakır Genel Müdür Yardımcısı Asım Akbaş, şirketin Cengiz Holding'in bünyesinde yaklaşık 20 yıldır madencilik faaliyetleri sürdürdüğünü söyleyerek, “Bildiğiniz gibi bu madenleri yerin altından çıkarıyoruz. Türkiye’de yerin altında bakır cevherinin yanı sıra pek çok tarihi cevher de yatıyor. Biz de buradan hareketle yerin altındaki tüm cevherleri çıkarmak, ekonominin yanı sıra tarihe ve kültüre de katkıda bulunmak için arkeolojik kazılara sponsor olmaya karar verdik. Önümüzdeki yıllarda bu desteğimizi artırarak sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Yıllık 70 bin tonluk katot bakır üretimiyle iç pazarın yaklaşık yüzde 20’sini karşıladıklarını belirten Akbaş, Eti Bakır’la ilgili şu bilgileri paylaştı: "9 tesisi ve 5 bin 500 çalışanıyla büyük bir aile olan Eti Bakır, yüzde 99,99 saflıkta katot üretimiyle Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına her yıl 750 milyon dolarlık katkı sunuyor. Yeni madenlerimizle bu katkıyı artırmaya devam edeceğiz. Geçen yıl kazandığımız ihalenin ardından Elazığ’ın Maden ilçesindeki tesis kurma çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 750 kişinin çalışacağı ve 350 milyon dolarlık yatırımla kurulacak Elazığ’daki tesisimizi üç yıl içinde faaliyete geçirerek yılda 1 milyon tonluk bakır cevherini işleyeceğiz."

Harput İç Kale Kazı Başkanı, Prof. Dr. İsmail Aytaç ise Harput Kalesi kazılarıyla ilgili, “Harput, M.Ö. 3000’lerden başlayıp, M.S. 1900’lere kadar kesintisiz olarak süren yaklaşık 5.000 yıllık yerleşime sahip. Harput’ta yaşamın başladığı nokta olarak bilinen kale; sadece bölgesel olarak değil, bilinenlerin ötesinde çok sayıda kültürel varlığı barındıran toplumsal bir yapı aynı zamanda. Döneminin garnizonu olan kale, gizli geçitleri, zindanları, surları, inanç merkeziyle henüz ortaya çıkmamış birçok tarihi içinde barındırıyor. Harput Kalesi gibi önemli miraslarımızı koruma altına almak, tarihsel değerlerimizi topluma kazandırmak gibi önemli bir çalışmayı üstlenen Eti Bakır’a teşekkür ediyoruz. Bu destekler sayesinde Harput Kalesi’nin UNESCO Asıl Listesi’ne girmesini, Türkiye’nin bu çok önemli değerinin kültür tarihinde hak ettiği yere kavuşmasını istiyoruz” dedi.

"İNANÇ TURİZMİ ACISINDAN KUTSAL ALAN TESPİT EDİLDİ"

Harput Kalesi'nde Urartu dönemine ait 3 tane kutsal alan tespit ettiklerini belirten Aytaç, inanç turizmi açısından bölgenin önemine değinerek, "Doğal kayalara uymuş Türkiye’deki en büyük kutsal alan Harput Kalesinde bulunuyor. Kaleye dört tane geçit var, 1 tanesi şu an restore ediliyor. Bahsettiğim alanda önümüzdeki yıllarda sosyal etkinlikler yapmayı düşünüyoruz. Özellikle Harput Kalesi'nin doğusunda yamaç içinde Meryem Ana kilisesi önemli" ifadelerini kullandı.