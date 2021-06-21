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Eti Maden İşletmeleri personel alımı için başvurmak isteyen adaylar başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini araştırıyor. İŞKUR üzerinden gerçekleşecek olan başvurular bugün başladı. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü sürekli (kadrolu) işçi alımı başvuruları son tarihi ve başvuru şartlarını haberimizde bulabilirsiniz...

ETİ MADEN İŞLETMELERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Eti Maden İşletmeleri Personel alımı başvuruları İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet sitesindeki 'Açık İş İlanları' başlığı altında yer alan iş ilanları üzerinden yapılacak.

ETİ MADEN İŞLETMELERİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ile Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü personel alımı ilanları İŞKUR üzerinden yayınlandı. 21 Haziran 2021 tarihinde başlayan başvuruları 25 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

Belirtilen tarihler içinde başvurusunu tamamlayıp sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar için sözlü sınav gün, saat ve yeri Kamu Kurum ve Kuruluşunun internet sitesinde duyurulur (etimaden.gov.tr). Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

ETİ MADEN İŞLETMELERİ İŞÇİ ALIMI İŞKUR İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türk vatandaşı olma

2) 18 yaşını tamamlamış olmak, İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak

3) Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak

5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek

6) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilecek

7) Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir