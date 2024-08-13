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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ETi, “Özel Sektör Tarımsal Araştırmacı Kuruluşu” yetkisi aldı - İş-Yaşam Haberleri

        ETi, “Özel Sektör Tarımsal Araştırmacı Kuruluşu” yetkisi aldı

        ETi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Özel Sektör Tarımsal Araştırmacı Kuruluşu" tescil belgesi aldı. Bu sayede tohum ıslah çalışmaları sonucunda yeni tohum çeşitlerini tescil ettirme hakkı kazanan ETi, ürünlerinde kendisine tescilli yüksek tane verimli tohumları kullanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 14:50 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:50
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        ETi, "Özel Sektör Tarımsal Araştırmacı Kuruluşu" yetkisi aldı
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        Tarımsal sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak adına 350 bin dekar alana ulaşan üretim alanında her yıl yüzlerce çiftçi ile sürdürdüğü sözleşmeli tarım modeli ve onarıcı tarım uygulamalarıyla her zaman çiftçilerin yanında olan ETi, bu alandaki çalışmalarını yeni açılımlarla geliştirmeye devam ediyor.

        Bünyesindeki tarımsal üretim geliştirme ekibiyle 10 yıldır Ar-Ge ıslah süreçleri yürüten, bu süreçlerde de buğday ve yulaf tohum ıslahı ile üstün kalite değerlerine uygun tohum geliştirme çalışmaları yapan ETi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen “Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluş” yetkisini almaya hak kazandı. İnovasyona verdiği önemle tarımsal araştırma enstitüleri, bilimsel kuruluşlar ve üniversitelerle birlikte yıllardır ıslah projeleri yürüten ETi, Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu yetkisiyle devlet kurumları ve TÜBİTAK projelerinde ayrıcalıklı tohum tescil süreçlerine dahil olabilecek. Tohum üretimlerinde yüksek kademeli tohum tedariki sağlama hakkı da elde eden ETİ bu sayede tescil süreçlerini hızlandırabilecek.

        Daha önce “Bisküvilik Buğday Islahı” projesi kapsamında Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GKTAEM) ile birlikte geliştirilerek tescil ettirilen Karaduman ve Ramisbey buğdaylarının bu yıl sözleşmeli çiftçileriyle hasatlarını gerçekleştiren ETi, bu buğday çeşitlerinin üretim sürecine dahil olması için de çalışmalara başladı.

        ETi Türkiye CEO’su Ercan Öz, “Tarımsal ve hayvansal girdilere dayalı bir şirket olarak, ihtiyaç duyduğumuz girdilerin yüksek kaliteli ve sürdürülebilir olmasını çok önemsiyoruz. Bu amaçla yıllardır tarım ekosistemimizi geliştirmek için çalışıyoruz. ‘Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu’ yetkisi almamız, bize ve sözleşmeli tarım yaptığımız çiftçilere en iyi kalitede buğday ve yulafı geliştirmek ve üretebilmek için değerli fırsatlar sunacak” dedi.

        Sürdürülebilir tarım uygulamaları kapsamında 2011 yılında sözleşmeli tarım modelini hayata geçiren ETi, bundan 10 yıl önce özellikle kendi sözleşmeli tarım üreticilerine dağıtmak üzere tohum üretimini başlatmıştı. Tarımsal Ar-Ge ve Tohum Islah Geliştirme birimini kurarak burada ıslah programı oluşturan ETi, kalite değerlerine hitap edecek melezleme ve tohum geliştirme stratejisi üzerine iş planları geliştirirken, ayrıca ortak çalışmalar yaparak TÜBİTAK destekli Bisküvilik Buğday Islah ve Tohum Geliştirme projeleri de oluşturdu. Bunların yanında hatırlanacağı üzere ETi Burçak ve WWF-Türkiye, 2015-2017 yılları arasında Türkiye’nin Buğday Atlası’nı yayınladıktan sonra 2017 yılında hayata geçirilen Siyez Buğdayını Yaşatma Projesi’ni, 2017-2018 yılları arasında ise Geleceğimiz Buğday eğitim projesini gerçekleştirdi. 2020-2024 yılları arasında Sağlıklı Toprak Hareketi’ni başlatan ETi Burçak ve WWF-Türkiye, bu yıl ise Toprak Gönüllüleri ile Anadolu’yu köy köy gezmeye hazırlanıyor.

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