ETi, “Özel Sektör Tarımsal Araştırmacı Kuruluşu” yetkisi aldı

Tarımsal sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak adına 350 bin dekar alana ulaşan üretim alanında her yıl yüzlerce çiftçi ile sürdürdüğü sözleşmeli tarım modeli ve onarıcı tarım uygulamalarıyla her zaman çiftçilerin yanında olan ETi, bu alandaki çalışmalarını yeni açılımlarla geliştirmeye devam ediyor.

Bünyesindeki tarımsal üretim geliştirme ekibiyle 10 yıldır Ar-Ge ıslah süreçleri yürüten, bu süreçlerde de buğday ve yulaf tohum ıslahı ile üstün kalite değerlerine uygun tohum geliştirme çalışmaları yapan ETi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen “Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluş” yetkisini almaya hak kazandı. İnovasyona verdiği önemle tarımsal araştırma enstitüleri, bilimsel kuruluşlar ve üniversitelerle birlikte yıllardır ıslah projeleri yürüten ETi, Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu yetkisiyle devlet kurumları ve TÜBİTAK projelerinde ayrıcalıklı tohum tescil süreçlerine dahil olabilecek. Tohum üretimlerinde yüksek kademeli tohum tedariki sağlama hakkı da elde eden ETİ bu sayede tescil süreçlerini hızlandırabilecek.

Daha önce “Bisküvilik Buğday Islahı” projesi kapsamında Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GKTAEM) ile birlikte geliştirilerek tescil ettirilen Karaduman ve Ramisbey buğdaylarının bu yıl sözleşmeli çiftçileriyle hasatlarını gerçekleştiren ETi, bu buğday çeşitlerinin üretim sürecine dahil olması için de çalışmalara başladı. ETi Türkiye CEO’su Ercan Öz, “Tarımsal ve hayvansal girdilere dayalı bir şirket olarak, ihtiyaç duyduğumuz girdilerin yüksek kaliteli ve sürdürülebilir olmasını çok önemsiyoruz. Bu amaçla yıllardır tarım ekosistemimizi geliştirmek için çalışıyoruz. ‘Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu’ yetkisi almamız, bize ve sözleşmeli tarım yaptığımız çiftçilere en iyi kalitede buğday ve yulafı geliştirmek ve üretebilmek için değerli fırsatlar sunacak” dedi.