Etil alkol kullanımına sınırlama

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; tıbbi kullanım amaçlı etil alkol kullanıcılarından kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlar hariç; eczaneler aylık 5 litre, birinci basamak sağlık hizmet sunucuları aylık 10 litre, ikinci basamak sağlık hizmet sunucuları yıllık bin litre, üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları yıllık 2 bin litre, veteriner hekim muayenehaneleri ile poliklinikleri aylık 5 litre, hayvan hastaneleri aylık 40 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol alabilecek.

Tıbbi amaçlı etil alkole sınırlamalar getiren Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkolün Piyasaya Arzının, Kullanım Amacının ve Miktarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. SAĞLIK SUNUCULARININ AYLIK ALABİLECEKLERİ ETİL ALKOL MİKTARI SINIRLANDIRILDI Tebliğle, tıbbi kullanım amaçlı etil alkol kullanıcılarından kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlar hariç; eczaneler, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık sunucularının aylık alabilecekleri etil alkol miktarı sınırlandırıldı.

Buna göre; tıbbi kullanım amaçlı etil alkol kullanıcılarından eczaneler aylık 5 litre, birinci basamak sağlık hizmet sunucuları aylık 10 litre, ikinci basamak sağlık hizmet sunucuları yıllık bin litre, üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları yıllık 2 bin litre, veteriner hekim muayenehaneleri ile poliklinikleri aylık 5 litre, hayvan hastaneleri aylık 40 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol alabilecek.