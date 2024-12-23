Etimesgut Belediyesine ait yaşam merkezindeki mescitte ezan okutulmadığı iddiasıyla ilgili tahkikat başlatıldı
Ankara Valiliği, Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezindeki mescitte ezan okutulmadığına dair iddialarla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi.
Giriş: 23.12.2024 - 23:01 Güncelleme: 23.12.2024 - 23:01
Valilikten yapılan açıklamada, "Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde bulunan mescitte ezan okutulmadığına dair medya mecralarında yer alan haberler üzerine valiliğimizce konuyla alakalı tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri yer aldı.
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