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        Haberler Gündem Etimesgut Belediyesine ait yaşam merkezindeki mescitte ezan okutulmadığı iddiasıyla ilgili tahkikat başlatıldı

        Etimesgut Belediyesine ait yaşam merkezindeki mescitte ezan okutulmadığı iddiasıyla ilgili tahkikat başlatıldı

        Ankara Valiliği, Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezindeki mescitte ezan okutulmadığına dair iddialarla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 23:01 Güncelleme: 23.12.2024 - 23:01
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        Etimesgut Belediyesine ezan okutulmadı iddiasıyla ilgili tahkikat
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        Valilikten yapılan açıklamada, "Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde bulunan mescitte ezan okutulmadığına dair medya mecralarında yer alan haberler üzerine valiliğimizce konuyla alakalı tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri yer aldı.

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