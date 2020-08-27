Etiyopya bir yılda 33 DEAŞ ve Eş-Şebab militanı yakaladı

AA

Etiyopya Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisinden (NISS) yapılan açıklamada, temmuz ayında son bulan geçen mali yıl içerisinde terör saldırıları planlayan 16 Eş-Şebab ve 17 DEAŞ üyesinin yakalandığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin aynı dönemde ülkeye kaçak olarak sokulan 499 kalaşnikof tüfek, 27 bin tabanca, 11 el bombası, 8 makineli tüfek ve 168 bin mermiyi ele geçirdiği aktarılan açıklamada, 59 kaçakçının da tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada, Eş-Şebab ve DEAŞ'ın Etiyopya'yı tehdit eden görüntülü mesajlar yayınladığı, saldırıların önlenmesi için güvenlik güçlerinin gece gündüz çalıştığı kaydedildi.

Etiyopya'nın komşusu Somali'de görevlendirdiği askeri güçleri zaman zaman Eş-Şebab'ın saldırılarına maruz kalıyor.