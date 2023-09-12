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TAKVİMDE 13 AY VAR Etiyopya takvimi, her biri 30 günlük 12 aydan ve takvimi Güneş döngüsüyle eşleştirmek için yıl sonuna eklenen 5 veya 6 günlük toplam 13 aydan oluşuyor. Yani takvimde 12 yerine 13 ay var.

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İSA'NIN DOĞUMU ETİYOPYA TAKVİMİNDE FARKLI HESAPLANIR Etiyopya takvimi ve Miladi takvim arasındaki 7-8 yıllık fark İsa'nın müjdelenmesinin hesabında oluşan farklılıktan kaynaklanır. Jülyen takvimine her 4 yılda bir gün eklenir. Yeni yıl Jülyen takvimine göre 11 veya 12 Eylül'de başlar. Miladi takvimde İsa'nın doğumu MÖ 1 yılı olarak kabul edilirken, Etiyopya takviminde İsa'nın doğumu MÖ 8 yılı olarak kabul edilir. Bu nedenle Etiyopya tüm dünyadan 7 veya 8 yıl daha geridedir.

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YENİ GÜNE 06.00'DA BAŞLIYORLAR Ayrıca Etiyopya'daki saat dilimleri ile dünyanın geriye kalan ülkeleri arasındaki saat dilimleri oldukça farklıdır. Örneğin Etiyopya'da yeni gün 00.00'da değil, 06.00'da başlar. Bir gün 12 saatlik iki farklı bölümden oluşur. Günün ikinci 12 saatlik kısmı ise 18.00'de başlar.

Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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