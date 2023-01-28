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Etiyopya'da 1.2 milyon yıllık obsidyen balta atölyesi keşfedildi

Etiyopya'da bilim insanları içerisinde 1.2 milyon yıllık 600'e yakın obsidyen balta bulunan atölye keşfetti

Etiyopya'da 1.2 milyon yıllık obsidyen balta atölyesi keşfedildi
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HABERTURK.COM

Etiyopya'daki Melka Kunture adlı arkeolojik alanda, 1.2 milyon yıllık obsidyen el baltası atölyesi gün yüzüne çıkarıldı.

Atölyede 578 adet balta keşfedildi. Baltaların üçü hariç hepsi obsidyenden yapıldığı tespit edildi. Keşif, obsidyen alet kullanımını 500 bin yıl geriye götürdü.

İtalya'daki Sapienza Üniversitesi'nden Margherita Mussi ve meslektaşları keşifle ilgili "Kıvrımlı bir nehir nedeniyle obsidyen taşlarının birikmesinin ardından, homininler bunları yeni yollarla kullanmaya başladı ve keskin kesici kenarlara sahip büyük aletler üretti" dedi.

Ekip, "Homininlerin çevresel değişikliklere tepki vermekten çok daha fazlasını yaptıklarını; yeni fırsatlardan yararlandıklarını ve bunlara göre yeni teknikler ve yeni beceriler geliştirdiklerini iddia ediyoruz" diye ekledi.

Ekip, "İstatistiksel analiz yoluyla bunun odaklanmış bir faaliyet olduğunu, çok standartlaştırılmış el baltalarının üretildiğini ve buranın bir taş alet atölyesi olduğunu anlıyoruz" şeklinde konuştu.

Araştırma 19 Ocak'ta Nature Ecology & Evolution adlı hakemli bilimsel dergide yayımlandı.

Lavların hızla soğumasıyla oluşan volkanik bir cam formu olan obsidyen, kenarlarının keskin olması nedeniyle alet ve silah yapımı için kullanışlı bir malzeme olarak biliniyor. Ancak kırılgan yapısı obsidyenin yontulmasını zorlaştırıyor.

*Haberin temsili görseli Associated Press'ten alınmıştır.

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