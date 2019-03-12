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Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi, düşen uçakta 157 kişiden kurtulan olmadığını belirterek, ülkede bir günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
AA'nın haberine göre Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, Etiyopya Havayollarına ait uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan BM'nin 19 personelinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Uçaktaki 150 yolcunun 35 ülkeden olduğu duyuruldu. Uçakta 32 Kenya ve 9 Etiyopya vatandaşının yanı sıra 18 Kanada, 8 Çin, 8 ABD, 8 İtalya, 7 Fransa, 7 İngiltere, 6 Mısır, 5 Alman, 4 Hindistan, 4 Slovakya, 3 Avusturya, 3 Rusya, 3 İsveç, 2 İsrail, 2 Fas, 2 Polonya, 2 İspanya, 1 Belçika, 1 Cibuti, 1 Endonezya, 1 İrlanda, 1 Mozambik, 1 Nepal, 1 Nijerya, 1 Norveç, 1 Ruanda, 1 Suudi Arabistan, 1 Sırbistan, 1 Somali, 1 Sudan, 1 Togo, 1 Uganda, 1 Yemen vatandaşı ve BM pasaportu taşıyan yolcu bulunuyordu.
Bununla beraber uçağın 7 kişilik mürettebatının hangi ülkeden olduğu henüz açıklanmadı.
AFRİKA ÜLKELERİNDEN TAZİYE MESAJLARI
Zimbabwe Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düşüncelerimiz bu trajediden etkilenen Afrikalı kardeşlerimizle." ifadelerini kullandı.
Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak, kazadan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.
Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ve Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, olayla ilgili taziye mesajları gönderdi.
Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu trajedinin, Somali dahil birçok ülkeyi derinden etkilediği belirtildi.
Eski ABD Başkanı Barack Obama sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Etiyopya'da meydana gelen uçak kazası kurbanlarının yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Etiyopya Havayolları, kalkıştan 6 dakika sonra düşen uçakta 150 yolcu ve 7 kişilik mürettebat bulunduğunu, kazanın Addis Ababa'nın 50 kilometre güneyinde Debre Zeit yakınında meydana geldiğini duyurmuştu.
Etiyopya Havayollarının üst yöneticisi Tewolde Gebremariam, uçağın pilotunun imdat çağrısı yaptığını ve Addis Ababa'ya dönüş için izin istediğini, pilota dönüş izninin verildiğini söylemişti. Gebremariam, kazayla ilgili soruşturmanın uluslararası standartlara uygun olarak yürütüldüğünü belirtmişti.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmedkazada ve Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerinde bulunmuştu.
Boeing 737-8 MAX tipi uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor.
Devlete ait Etiyopya Havayollarının, Afrika'da en iyi havacılık şirketlerinden biri olduğu ifade ediliyor.
Etiyopya Havayollarının, Boeing 737-8 MAX uçağını 15 Kasım 2018'de Boeing firmasından teslim aldığı ifade edilmişti.
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