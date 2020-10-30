Etiyopya'da eyaletler arasında sınır çatışması: 27 ölü

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AA

Somali Eyaleti Basın Bürosunca yapılan açıklamada, iki topluluk arasında uzlaşmazlığa neden olan sınır toprakları üzerine çıkan çatışmada, 27 kişinin can verdiği belirtildi.

Açıklamada, bu tür olaylarının tekrar ederek yaşandığı, can ve mal kaybına yol açtığı hatırlatılarak, sorunun çözülmesi için federal hükümetle temasta bulunulduğu aktarıldı.

Yerel medyada, bölgedeki milislerin başlattığı çatışmalara, eyalet polislerinin de dahil olduğu ileri sürülüyor.

İki eyalet yönetiminin, 2014'te sınırdaki üç kasabanın Somali'den alınarak Afar eyaletine verilmesi üzerine yaptığı anlaşma sonrası bölgede sık sık silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanmaya başlamıştı.

Son olarak Somali yerel hükümeti de 2019'da anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini duyurmuştu.