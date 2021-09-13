Etiyopya'da Tigraylı isyancıların saldırılarında 260 okul kullanılamaz hale geldi

AA

Yerel basındaki habere göre, Amhara Bölgesi Eğitim Bürosu Başkanı Getachew Biazin, TPLF saldırılarında 2 bin 511 okulun kısmen hasar gördüğünü açıkladı.

Saldırılarda Amhara'daki 260 okulun kullanılamaz hale geldiği ve binlerce öğrencinin de eğitimden mahrum kaldığı kaydedildi.

Bölgedeki birçok özel ve resmi kurumun yağmalandığı, altyapı tesislerine zarar verildiği ve 1 milyona yakın kişinin de göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Eğitim Bakanı Getahun Mekuria, 30 Ağustos'ta, Etiyopya'nın kuzeyinde güvenlik güçleri ile TPLF güçleri arasındaki çatışmalarda şimdiye kadar 7 bin okulun yıkıldığını açıklamıştı.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten ve ülke siyasetinde etkin güç olan TPLF, Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de başa gelmesinden sonra ülkenin en büyük etnik grupları olan Amhara ve Oromoları iktidarda temsil eden partilerle siyasi çekişme içine girmişti.