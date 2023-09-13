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        Haberler Dünya Etiyopya dün 2016 yılına girdi! Peki Etiyopya takvimi neden geriden geliyor?

        Etiyopya dün 2016 yılına giriyor! Peki neden 7 yıl geriden geliyor?

        Dünya üzerindeki hemen hemen her ülke bu sene 2024 yılına girecekken, Etiyopya henüz daha yeni 2016 yılına girmeye hazırlanıyor. Etiyopya'nın 2016 yılına girmesine neden olan şey ise kendi takvimleri. Peki 7 yıl arkadan gelen Etiyopya takvimi neden bu kadar geride?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 09:45 Güncelleme: 13.09.2023 - 09:45
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        ETİYOPYA 2016 YILINA GİRİYOR

        Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, dünya üzerindeki en ilginç takvimlerden birine sahip. Tüm dünya 2023'ün sonuna doğru yaklaşırken, Etiyopya'da farklı bir heyecan yaşanıyor. Etiyopya henüz daha yeni 2016 yılına girecek ve 12 Eylül'de yeni yıla "Merhaba" diyecekler.

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        DÜNYADAN 7 YIL GERİDE YAŞIYORLAR

        Ülkede yeni yılın ilk günü "Enkutataş" olarak isimlendiriliyor. Enkutataş aynı zamanda yağış mevsiminin sona erdiği ve hasat döneminin başladığı gün olarak kabul edilir. Etiyopya dünyanın geri kalanından 7 yıl daha öncesini yaşıyor. Peki, neden?

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        DİNİ TEMELLERE GÖRE YEREL BİR TAKVİM OLUŞTURULDU

        Etiyopya'da Miladi takvime göre 7 yıl 8 ay geriden gelen Jülyen ismi verilen yerel bir takvim kullanılıyor. Güneş esaslı bu takvim dini temellere göre oluşturuldu. Ayrıca ülkedeki tüm resmi işlerde yine bu takvim kullanılıyor.

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        TAKVİMDE 13 AY VAR

        Etiyopya takvimi, her biri 30 günlük 12 aydan ve takvimi Güneş döngüsüyle eşleştirmek için yıl sonuna eklenen 5 veya 6 günlük toplam 13 aydan oluşuyor. Yani takvimde 12 yerine 13 ay var.

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        İSA'NIN DOĞUMU ETİYOPYA TAKVİMİNDE FARKLI HESAPLANIR

        Etiyopya takvimi ve Miladi takvim arasındaki 7-8 yıllık fark İsa'nın müjdelenmesinin hesabında oluşan farklılıktan kaynaklanır. Jülyen takvimine her 4 yılda bir gün eklenir. Yeni yıl Jülyen takvimine göre 11 veya 12 Eylül'de başlar.

        Miladi takvimde İsa'nın doğumu MÖ 1 yılı olarak kabul edilirken, Etiyopya takviminde İsa'nın doğumu MÖ 8 yılı olarak kabul edilir. Bu nedenle Etiyopya tüm dünyadan 7 veya 8 yıl daha geridedir.

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        YENİ GÜNE 06.00'DA BAŞLIYORLAR

        Ayrıca Etiyopya'daki saat dilimleri ile dünyanın geriye kalan ülkeleri arasındaki saat dilimleri oldukça farklıdır. Örneğin Etiyopya'da yeni gün 00.00'da değil, 06.00'da başlar. Bir gün 12 saatlik iki farklı bölümden oluşur. Günün ikinci 12 saatlik kısmı ise 18.00'de başlar.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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