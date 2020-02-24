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Etiyopya'nın Somali'deki ara buluculuk girişimi başarısız oldu

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in Somali federal hükümeti ve bağımsızlığını ilan eden özerk Somaliland arasında başlattığı ara buluculuk çabası sonuç vermedi.

Etiyopya'nın Somali'deki ara buluculuk girişimi başarısız oldu
AA

The East African gazetesinin haberine göre, özerk Somaliland'in Başkanı Musa Bihi ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'yu ilk kez bir araya getiren Ahmed’in bölgeyi toplu ziyaret etme teklifi Somaliland tarafından reddedildi.

Abiy Ahmed’in Fermacu ile Somaliland’in başkenti Hargeysa'ya yapmak istediği ziyaret Somaliland tarafından kabul görmedi.

Somaliland Dışişleri Bakan Yardımcısı Liban Yusuf Osman, "Fermacu’nun ziyareti hayal ve imkansız bir hedef. Somaliland hükümeti, kendi egemenliğini korumayı sürdürecek." ifadesini kullandı.

Fermacu ve özerk Somaliland Başkanı Musa Bihi, geçen haftalarda, Etiyopya'nın ara buluculuğunda bir araya gelmişti. Söz konusu görüşme, 2017'de iş başına gelen iki liderin ilk buluşması olmuştu.

Fermacu daha sonra Somali iç savaşında Siad Barre yönetiminin Hargeysa şehrini bombalamasından ötürü üzüntü duyduğunu belirtmişti.

"İngiliz Somalisi" olarak adlandırılan Somaliland, 26 Haziran 1960'ta elde ettiği bağımsızlığın ardından 1 Temmuz 1960'ta "İtalyan Somalisi" olarak adlandırılan bugünkü Somali ile birleşme kararı almıştı.

1969'dan 1991'e kadar Somali'nin başında kalan ve askeri darbeyle iş başına geçen Siad Barre, 1980'li yılların sonlarında patlak veren iç savaşın ardından muhaliflerce devrilmişti.

Muhalif grupların merkezi hükümet kurmayı başaramayıp birbiriyle çatışmaya başlamasının ardından Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

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