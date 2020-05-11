Etiyopya’da 110 milyon dolarlık soygun önlendi

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Etiyopya İstihbarat ve Güvenlik Servisinden (NISS) yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bir yıldır ülkede ikamet eden Nijerya vatandaşı Adeymi Aderemi Abdulrafiu'nun kurduğu çetenin hayata geçirmeyi planladığı soygun son anda önlendi.

Hırsızlar, yurt dışında yaşayan bir kişinin Etiyopya’daki hesabından para çekme yetkisine sahipmiş gibi başkent Addis Ababa’daki bir banka şubesinden yaklaşık 2 milyon doları çekmeye çalışırken yakalandı.

Toplamda 110 milyon dolarlık hesabı boşaltmayı amaçlayan hırsızların, uzun süredir bu plan üzerine çalıştığı ve bir tür uluslararası para transferi sistemini kullandıkları belirtildi.

Çeteyi yöneten Abdulrafiu ve 5 Etiyopya vatandaşı yakalanırken, diğer çete üyeleri halen aranıyor.