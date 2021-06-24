Etiyopya'daki saldırıda 43 kişi öldü, ABD'den kınama geldi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde bulunan Togoga kasabasındaki pazar yerine hava saldırısı düzenlendi. Görgü tanıkları saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktarırken, sağlık görevlileri ve görgü tanıkları saldırı sonucu en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Etiyopya askeri sözcüsü Albay Getnet Adane, saldırı hakkında detaylı bilgi vermezken, hava saldırılarının ortak bir askeri taktik olduğunu ve hükümet güçlerinin sivilleri hedef almadığını belirtti.

Eşi ve 2 yaşındaki kızı yaralanan bir görgü tanığı kadın ise, saldırıda uçağı görmediklerini ama sesini duyduklarını; yerel saatle 13.00 sıralarında bir bombanın pazar yerine isabet ettiğini açıklayarak, “Patlama olduğunda herkes kaçtı. Bir süre sonra geri döndük ve yaralıları kurtarmaya çalışıyorduk" dedi.

AMBULANSLAR ENGELLENDİ

Togoga'daki saldırı sonrası bölgeye gitmek isteyen ambulansların ve sağlık görevlilerin engellendiği bildirildi. Etiyopya ordusuna bağlı askerlerin Mekelle'den şehre giden ana yolu kapattığı ve ambulansların olay yerine ulaşmasını engellediği aktarıldı.

BM DURUMDAN ENDİŞELİ

BM Sözcüsü Stephane Dujarric New York'ta gazetecilere verdiği demeçte, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hava saldırısındaki sivil kayıplara ilişkin raporlardan derin endişe duyduğunu belirterek, çatışmanın taraflarını uluslararası hukuka uymaya çağırdı.

Dujarric, "Durumu değerlendirmek ve nasıl yardım sağlayabileceğimizi görmek için bölgeye erişim talebinde bulunduk, ancak şu ana kadar başaramadık. Bölgedeki durum çok değişken" dedi.

Öte yandan Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri geçtiğimiz sene 3 Kasım'da Etiyopya ordusunun Kuzey Komutanlığına bağlı birliklerine saldırması sonucu Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almıştı.

Askeri harekatın başladığı günden bu yana 1 milyon fazla kişi yerinden edildi.

ABD SALDIRIYI KINADI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, 22 Haziran'da kuzey Tigray'da bir köy pazarının bombalanması sırasında onlarca sivilin öldüğü veya yaralandığı yönündeki haberlerden ciddi şekilde endişe duymaktadır. Bu kınanması gereken eylemi şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Etiyopya güvenlik güçlerinin saldırıdan sonra bölgeye tıbbi yardımın girişini engellediğine dair haberlerini de hatırlatan Price, "Kurbanların acilen tıbbi yardım almasını engellemek iğrenç ve kesinlikle kabul edilemez. Etiyopya makamlarını, mağdurlara derhal tam ve engelsiz tıbbi erişim sağlamaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Price, ayrıca, bu saldırının sorumlularının hesap vermesi için acil ve bağımsız bir soruşturma açılması çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Tigray'ın Togoga köyünü hedef alan hava saldırısında onlarca sivilin öldüğü bildirilmişti.

Saldırı sonrası sağlık çalışanlarının bölgeye gitmesinin güvenlik güçleri tarafından engellendiği haberlere yansımıştı.

Hava saldırısında yaralanan kişilerin Mekelle'deki Ayder Hastanesine kaldırıldığı açıklanmıştı.