Etkili olan fırtınada gövdesinden kırılan ağaç park halindeki aracın üzerine düştü

Şikâyet etti diye çocuklarının önünde vurdu

AA

Turgutlu'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle kent merkezinde ağaçlar devrildi.Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Parkı üzerinde bulunan ağaçlardan biri rüzgar nedeniyle gövdesinden kırılarak Atatürk Bulvarı üzerinde park halindeki 45 SB 900 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Araçta ufak çapta hasar meydana gelirken itfaiye ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.