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Etkin pişmanlıktan yararlanmak için eşini ihbar eden FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 8 yıl 9 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanırken etkin pişmanlıktan yararlanmak için boşanma aşamasındaki eşini örgüt üyesi olarak ihbar eden eski emniyet müdürü Mustafa Coşar Ünal, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak için eşini ihbar eden FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 8 yıl 9 ay hapis
AA

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Ünal ile avukatı katıldı.

Yargıtayın ilam kararının okunmasının ardından savunma yapması için söz verilen Ünal, bir dönem "cemaat" olarak gördüğü yapının sadece sohbetlerine katıldığını, örgütsel bir faaliyette bulunmadığını savundu.

FETÖ'den hiçbir zaman beklentisinin olmadığını ileri süren Ünal, "Bunlardan beklentim olsaydı daha iyi yerlere gelirdim. Örgütle fikir ayrılıklarına düştük ve beni Tunceli'ye sürdüler. Bank Asya'da hiçbir hesabım olmadı, sohbet dışındaki faaliyetlerde hiçbir zaman toplu harekette bulunmadım." diye konuştu.

"Akademik kariyeri olan bir insanım, bu örgütün üyesi değil mağduruyum. Hayatım için bir şans istiyorum, pişmanım." ifadelerini kullanan Ünal, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Ünal'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

- Boşanma aşamasında olduğu eşinin "FETÖ'cü" diye ihbar etti

Ünal, daha önce "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanarak, 8 yıl 9 ay hapis cezası almış, dosyası Yargıtay aşmasındayken cezaevinden mahkemeye dilekçe göndererek etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini beyan etmişti.

Bunun üzerine dosyası yeniden yargılanmak üzere ilk derece mahkemeye gönderilen Ünal'ın etkin pişmanlıktan yararlanmak için FETÖ'den ceza alan ve yargılananların yanı sıra boşanma aşamasındaki eşinin de ismini örgüt üyesi olarak ihbar ettiği belirlendi. Mahkeme, Ünal'ın beyanlarını "etkin pişmanlık" için yeterli bulmadı.

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