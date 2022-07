“Etler, yaz sıcağında poşetlerle taşınmamalı” 0:00 / 0:00

Gastronomi Uzmanı Gökhan Taşpınar, taze etin tüketilebilmesi ve dayanaklığının artırılabilmesi için dikkat edilmesi gereken önemli kriterler olduğuna dikkat çekti. Kurban etinin bazı işlemlere tabi tutularak yemeğe hazır hale getirildiğini belirten Taşpınar, “Öncelikle etlerin, kesim alanından eve poşetle taşınmaması gerekiyor. Özellikle yaz aylarına denk gelen kurban kesimlerinde 37-39 derece sıcaklığı olan et, poşette uzun süre tutulduğunda daha yüksek sıcaklıklara ulaşır. Bu durumda ette terleme, yeşerme gibi olumsuz durumlar görülür. Geri dönüşüm plastiklerinden üretilen poşetlerde ise risk daha fazladır. Etin taşınması için kâğıt ambalajlar kullanılmalıdır” dedi.

“İYİ DİNLENDİRİLMEMİŞ ET, HAZIMSIZLIK, ŞİŞKİNLİK YAPAR”

Taşpınar, kurban etinin yeni kesim olması sebebiyle kanının tam anlamı ile etten çıkmamış halde olduğunu hatırlatarak, öncelikle etin güneş görmeyen serin bir yerde 7-8 saat kadar temiz kaplarda dinlendirmesini tavsiye etti.

Etin, kandan olabildiğince temizlenebilmesi, kanın süzülebilmesi için delikli bir kap ya da elek kullanılmasını gerektiğini belirten Taşpınar şunları söyledi: “Yeterince dinlendirilmemiş etler hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi sindirim sorunlarına neden olabilir. Etin sağlıklı koşullarda dinlendirilerek, sertliğin tamamlanmasını beklemek gerekiyor. Etler, geniş tepsilerde önce 4+ derecede buzdolabının alt kısmında 24 saat boyunca bekletildikten sonra porsiyonlara ayrılarak buzluğa kaldırılmalı. Aksi takdirde, ilk sıcaklığı düşmeden buzluğa koyulan etin yüzeyi kurur ama içi sıcak kalmaya devam eder. Böylece ette bakteriler ürer ve koku meydana gelir.”

KURBAN ETİNE LEZZET KATMAK İÇİN İPUÇLARI

Taşpınar, kurban etine lezzet katmak için bazı ipuçları verdi. Dinlendirilen etlerin soğan suyu, zeytinyağı, sarımsak, kekik karışımında en az 2 saat kadar marine edilmesini önerdi.

Bu şekilde etin daha yumuşak ve aromatik bir tat alacağını ifade eden Taşpınar, “Etimizi yumuşak olarak tüketmemiz için yüksek ateşte pişirmemiz gerekir. Bu şekilde et suyunu çabuk atar, daha lezzetli olur. Izgara olarak pişirilecekse et, güzelce mühürlenmeli ve lezzeti içinde bırakılmalıdır” dedi. Taşpınar, Kurban Bayramı için bir menü önerisinde bulundu.

KURBAN BAYRAMI İÇİN MENÜ:

Tas kebabı için malzemeler:

1 kg kuşbaşı dana veya kuzu eti

2 adet soğan

1-2 adet havuç

1-2 adet patates

3-4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salçası (tercihen domates ama yarımşar kaşık biberde katılabilir)

1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı un

3-4 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı şeker veya 1 adet küp şeker

Kararınca tuz, karabiber

Ete tuz, karabiber ve zeytinyağı ilave edin. Ocakta iyice ısınmış tencereye eti alın ve yüksek ateşte pişirin. Suyunu hızlı bırakan et daha yumuşak ve lezzetli olacaktır. Et suyunu tamamen çekince biraz zeytinyağı ve tereyağı ilave edin. Doğradığımız soğanları güzelce orta ateşte kavurun. Un ilave edip iyice karıştırın. Patates, havuç ve salça ilave edin 1-2 dk daha kavurun. Et hizasında olacak şekilde su ilave edin. Defne yaprağı, tuz karabiber şeker ilave edin. Kapağını kapatın ve en kısık ateşte havuç ve patates pişene kadar pişirin.

NOHUTLU PİLAV İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

2 su bardağı haşlanmış nohut

1,5 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Kararınca tuz

Pirinci ılık suyla iyice yıkayıp 20 dakika bekletip süzün, tereyağını eritip sıvı yağı ekleyip karıştırın, pirinçleri ekleyip kısık ateşte sürekli karıştırarak pirinçler renk değiştirmeye ve topaklanmaya başlayana kadar kavurun, yeteri kadar kavurduktan sonra suyu ve tuzunu ekleyip karıştırın, ardından nohutları da ekleyip karıştırın ve kapağını kapatın, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirdikten sonra (ortalama 4-5 dakika) altını kapatıp 10-15 dakika dinlendirin.

ELMALI YEŞİL SALATA İÇİN MALZEMELER

1 demet marul

Yarım demet tere

1 demet roka

1 demet taze nane

1 adet yeşil elma

Yarım limon suyu

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yeteri kadar tuz ve çok az şeker

Doğradığımız marul, tere, roka, nane ve yeşil elmayı büyük bir kâseye alıyoruz ve hafifçe karıştırıyoruz, Salata sosu için limon suyu, zeytinyağı, nar ekşisi, tuz ve şekeri ekleyerek ufak bir kâsede karıştırıyoruz. Salatamızın üzerine sostan gezdirerek yediriyoruz.

REVANİ İÇİN MALZEMELER

4 yumurta

2 su bardağı un

1 su bardağı ayçiçeği yağı

1 su bardağı irmik

1 paket vanilya

1 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

ŞERBETİ İÇİN;

4 su bardağı su

4 su bardağı toz şeker

Yarım limonun suyu

Şeker, su ve limon suyunu tencereye alıp kısık ateşte 15-20 dakika boyunca kaynatıp şerbetimizi soğumaya bırakırız. Yumurta, şeker, yoğurt, vanilya ve yağı mikserle çırpıp. İrmik, rendelenmiş limon kabuğu, un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırırız. Hazırladığımız hamuru yağlanmış kabın veya tepsinin içine aktarıp 180 dereceye ayarlanmış fırında kızarıncaya kadar (ortalama 25-30 dakika) pişiririz. Fırından çıkardığımız revaniyi dilimledikten sonra üzerine soğumuş şerbeti gezdirerek dökeriz ve 1 saat kadar dinlendiririz. Şerbet ve dökülecek ürünün sıcaklıkları aynı olmamalıdır ya şerbet sıcak ürün soğuk ya da ürün sıcak şerbet soğuk olmalıdır. Üstüne Hindistan cevizi, ceviz, kaymak, dondurma gibi tatlarla süsleyebiliriz.

TATLI İSTEMEYENLER İÇİN ŞERBET TARİFİ

Sirkencübin için malzemeler

Yarım su bardağı bal

2 Yemek kaşığı elma sirkesi

1 avuç nane

1 litre su

1 adet çubuk tarçın

Bütün malzemeler karıştırılır, serin tüketilir.