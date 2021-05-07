'Etrafta Dolanma'ya animasyon klip 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Rap müziğin başarılı temsilcilerinden Monoman, Cash Flow ve Anıl Piyancı "Etrafta Dolanma"da bir araya geldi. Sözlerini Monoman, Cash Flow ve Anıl Piyancı'nın birlikte yazıp, yorumladığı şarkının müziği ve aranjesi Bozo'ya, mixi ise Serkan Özyurt'a ait.

Monoman, Cash Flow ve Anıl Piyancı, şarkı için cgi artisti Saruhan Saral tarafından hazırlanan animasyon bir video klipte bir araya gelerek, dinleyicileriyle bambaşka bir görsel dünyada buluştu. EP'nin aynı zamanda ilk video klip şarkısı olan "Etrafta Dolanma" şarkısı ve video klibiyle tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.