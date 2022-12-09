Etstur'dan çalışanlarına doğalgaz desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Etstur'dan çalışanlarına doğalgaz desteği

Etstur, 9 Kasım'da yürürlüğe giren, çalışanlara doğalgaz ve ısınma gideri desteği düzenlemesi kapsamında, Aralık 2022 maaşlarından itibaren geçerli olmak üzere, çalışanlarına 4 ay boyunca yakacak desteği sunacağını açıkladı

Etstur'dan çalışanlarına doğalgaz desteği
HABERTURK.COM

Çalışanlara doğalgaz ve ısınma gideri desteği düzenlemesi, özel sektörde uygulanmaya başladı.

Kış aylarında çalışanların giderlerine katkıda bulunmak üzere hayata geçirilen düzenleme ile şirketler tüm çalışanlarına 1000 TL destek sağlayabilecek.

9 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe giren uygulama kapsamında, Etstur da adım attığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Etstur'un, zorunlu olmayan ve şirketlerde işveren inisiyatifinde uygulanacak olan düzenlemeyi ilk uygulayan turizm firmalarından biri olduğu kaydedildi.

Buna göre, şirket Aralık 2022 maaşlarından itibaren geçerli olmak üzere, çalışanlarına 4 ay boyunca yakacak desteği sunacak.

İŞ GRUBU DA ÇALIŞANLARA DESTEK AÇIKLAMIŞTI

Önceki gün, İş Grubu'ndan da bu konuda kapsamlı bir adım attığını duyurmuştu.

Bu kapsamda, İş Grubu şirketlerinden Şişecam, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ücret artışları ve ek ödemelere ilave olarak çalışanlarının elektrik, doğalgaz gibi ısınma giderlerine destek amacıyla, mevcut yakacak yardımından bağımsız olarak Kasım 2022-Haziran 2023 tarihleri arasında aylık bin TL ödeyecek.

Türkiye İş Bankası da aynı tarihler arasında tüm personeline bin TL ısınma yardımı yapacak.

İş Grubu'nun yaklaşık 45 bin çalışanı bulunuyor.

9 KASIM’DA ISINMA GİDERİ DESTEĞİ DÜZENLENDİ

9 Kasım’da yürürlüğe giren düzenleme ile çalışanlara doğalgaz ve ısınma gideri desteği sağlanmıştı.

Düzenlemeyle Hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178.4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454.6 TL’den vazgeçti. 633 TL’lik bu rakam çalışanın maaşına eklenebilecek.

Ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık bin TL’ye kadar olan kısmı için vergi ve SGK primi ödemeyecek.

Buna göre işverenler, çalışanlara aylık bin TL, toplamda da 8 bin TL doğalgaz, ısınma ve elektrik desteği verebilecek. 9 Kasım’da başlayan destek, 2023’ün Haziran ayına sonuna kadar sürecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi ABD'de ÜFE beklentiyi aştı
İŞ-YAŞAM ABD'de ÜFE beklentiyi aştı
Son dakika: Bakan Kurum açıkladı! Togg'un şarj cihazı sitelere de kurulacak - Güncel haberler
İŞ-YAŞAM Togg'un şarj cihazı sitelere de kurulacak
Twitter'da milyarlarca hesap silinecek
İŞ-YAŞAM Twitter'da milyarlarca hesap silinecek
'2023'te birinci öncelik enflasyon'
İŞ-YAŞAM '2023'te birinci öncelik enflasyon'
Tüpraş Opet'teki payını artırdı
İŞ-YAŞAM Tüpraş Opet'teki payını artırdı
Eczacıbaşı: Gelecek vaat eden çözüm paydaş kapitalizmi
İŞ-YAŞAM 'Gelecek vaat eden çözüm paydaş kapitalizmi'
İsrail'e ihracatta rekor
İŞ-YAŞAM İsrail'e ihracatta rekor
Çin'de üretici fiyatları kasımda geriledi
İŞ-YAŞAM Çin'de üretici fiyatları kasımda geriledi
Vergi denetiminde Cumhuriyet tarihi rekoru
İŞ-YAŞAM Vergi denetiminde Cumhuriyet tarihi rekoru
Biletinial'dan şirketler için 'bipuan' uygulaması
İŞ-YAŞAM Biletinial'dan 'bipuan' uygulaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.