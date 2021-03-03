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EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz: "Bu yıl 456 milyon lira dönem karı elde etmeyi planlıyoruz"

Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, EÜAŞ tarafından geçen yıl 21,7 milyar lira net hasılat elde edildiğini belirterek, "Bu yıl 82,2 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi satarak, 26,2 milyar lira net hasılat ve 456 milyon lira dönem karı elde etmeyi planlıyoruz." dedi.

EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz:
AA

EÜAŞ'ın 2017 ve 2018 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

Alagöz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin elektrik üretiminin geçen yıl sonu itibarıyla 304 bin 605 gigavatsaat seviyesine ulaştığını anımsattı.

Toplam elektrik üretimindeki yüzde 18,2'lik payın EÜAŞ santralleri tarafından gerçekleştirildiğini dile getiren Alagöz, "EÜAŞ'a bağlı elektrik üretiminde kaynak dağılımında, hidrolik santraller yüzde 70, doğalgaz santralleri yüzde 23, linyit kaynaklı santraller yüzde 7 ve rüzgar enerjisi santralleri yüzde 0,03 paya sahip oldu. 55 bin 586 gigavatsaat elektrik üretimi EÜAŞ'a bağlı santraller tarafından gerçekleştirildi." diye konuştu.

Alagöz, EÜAŞ'a ait enerji santrallerinin kurulu güç miktarlarına ilişkin ilgili bilgi verdi.

Geçen yıl sonu itibarıyla EÜAŞ'ın 21 bin 588 megavat elektrik kurulu gücüne ulaştığını, kurulu güç içinde 7 bin 587 megavatı termik, 13 bin 983 megavatı hidroelektrik santraller (HES) ve 17 megavatının rüzgar santrallerinden oluştuğunu ifade eden Alagöz, şunları kaydetti:

"EÜAŞ'a ait santrallerde üretilen elektrik enerjisinin yanı sıra portföyümüzde yer alan diğer kaynaklardan alınan elektrik enerjisi, başta elektrik dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketleri olmak üzere diğer müşterilerimize de satılmıştır. Geçen yıl 87 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi satışı gerçekleştirildi ve 21,7 milyar lira net hasılat elde edildi. Bu yıl 82,2 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi satarak 26,2 milyar lira net hasılat ve 456 milyon lira dönem karı elde etmeyi planlıyoruz. Şirketin bu yılki yatırım programı enerji, madencilik, eğitim ve kültür sektörlerinden oluşuyor. Enerji sektörüne 1 milyar 700 milyon lira, madencilik sektörüne 45 milyon lira, eğitim ve kültür sektörü yatırımlarına ise 1,5 milyon lira ödenek ayrıldı."

- Verim yükseltme çalışmaları

Alagöz, termik ve hidrolik santrallerinde verimi yükseltmek ve üretim kapasitesini artırmak için rehabilitasyon çalışmalarına yoğunluk verildiğini anlattı.

Bu kapsamda Keban HES'e ait 1. ve 2. ünite jeneratörünün yüzde 100 EÜAŞ personeli tarafından üretilerek devreye alındığını aktaran Alagöz, şöyle devam etti:

"EÜAŞ sahip olduğu enerji üretim tesislerinde modern çağın getirdiği teknolojileri takip ediyoruz. Böylelikle, Türkiye'nin sürdürülebilir enerji arzı hedeflerinin gerçekleştirilmesinde üst seviyede katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda EÜAŞ'ın bünyesinde olan önemli projeler, pompaj HES kurulması, Keban, Sarıyar ve Hirfanlı santrallerinin rehabilitasyonu, Karakaya HES türbin verimliliğinin artırılması, mobil santral trafo merkezinde saha ve bağlantı işleri, Alaçatı rüzgar enerjisi santralinin yerli ve milli rüzgar türbinleri ürettirilerek yenilenmesi gibi projeler bulunuyor."

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra EÜAŞ'ın, 2017 ve 2018 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

Öte yandan, 2018’de devletin genel enerji politikasına uygun olarak kamu adına elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerini yürüten Mülga Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş (TETAŞ),EÜAŞ ile birleştirilmişti.

TETAŞ’ın 2017 ve 2018 yılı hesapları, TBMM KİT Komisyonunda görüşüldü.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra TETAŞ'ın, 2017 ve 2018 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

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