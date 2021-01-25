EUCEB sertifikasında 13 yılı doldurdu

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İzocam, Taşyünü ürünlerine EUCEB sertifikası almasının üstünden 13 yıl geçtiğini açıkladı. Bu sayede insan sağlığına zarar vermeyen bir ürünü tüketiciyle buluşturduğunu kaydeden şirket, EUCEB sertifikası ile deri ve solunum yoluyla vücuda nüfuz eden elyafların vücuttan çözünerek atıldığını ve ürünlerin kanserojen olmadığının bağımsız bir kurum tarafından belgelenmiş olduğu bildirdi.

EUCEB sertifikası olan ürünlerin sürekli test edilerek, elyafların zararsız olduğunun sertifika süresince garanti edildiğini aktaran İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, "İnsan sağlığının korunmasına yönelik yalıtım ürünlerinin kullanılmasının temel bir hak olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de uzun yıllardır insan sağlığını ve güvenliğini esas alan ürünler üretmeye odaklanıyoruz ve sağlığın özellikle önem kazandığı son dönemde, yalnızca EUCEB gerekliliklerini karşılayan üreticilerin ambalajlarında yer alan EUCEB logosunun bir işaretten çok daha derin bir anlam içerdiğine dikkat çekmek istiyoruz. Yaşam alanlarımız en değerli varlığımızdır, bu varlığın arkasında hangi yalıtım ürünlerinin kullanıldığını bilmenin ise herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, EUCEB sertifikası ile birlikte TSE ve CE belgelerine de sahip olan İzocam Taşyünü, sunduğu ısı ve ses yalıtımının yanında A1 sınıfı yanmaz özelliğiyle binaların yangın güvenliğini de arttırıyor. İzocam Taşyünü, üretiminde kullanılan geri dönüştürülmüş malzemeler sayesinde kullanılan binaların LEED-BREAM gibi yeşil bina sertifikası almalarına da olanak sağlanıyor.