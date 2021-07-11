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EURO 2020 final maçı nerede, saat kaçta oynanacak? İtalya İngiltere maçı ne zaman, hangi kanalda?

EURO 2020 finalinde İtalya ile İngiltere karşılaşacak. Turnuvada İtalya ikinci, İngiltere ilk şampiyonluğunu elde etmeyi amaçlıyor. Spor severler soruyor; EURO 2020 final maçı nerede, saat kaçta oynanacak? İşte İtalya İngiltere maçı hakkında...

EURO 2020 final maçı nerede, saat kaçta oynanacak? İtalya İngiltere maçı ne zaman, hangi kanalda?

Euro 2020'de finalin adı İtalya İngiltere oldu. Finale yenilgisiz gelen iki takımın mücadelesine sahne olacak zorlu maç öncesi futbolseverler, karşılaşmanın tarihine ilişkin aramalar yapıyor. Peki İtalya İngiltere Euro 2020 finali ne zaman oynanacak?

EURO 2020 FİNAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finali 11 Temmuz Pazar bu akşam oynanacak. EURO 2020 finalinde İtalya ile İngiltere karşılaşacak. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak final maçı, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Finalde Hollandalı hakem Björn Kuipers düdük çalacak.

TAKIMLARIN FİNAL YOLU

İtalya, A Grubu'nda Türkiye ve İsviçre'yi 3-0, Galler'i de 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Son 16 turunda Avusturya'yı uzatmalarda 2-1 ile eleyen "Gök Mavililer", çeyrek finalde Belçika'yı aynı skorla geçerek yoluna devam etti. İtalyanlar, yarı finalde ise İspanya'ya normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta penaltılarla 4-2 üstünlük sağladı.

D Grubu'nda mücadele eden İngiltere ise Hırvatistan ve Çekya'yı 1-0 yendi, İskoçya ile 0-0 berabere kaldı. Son 16 turunda Almanya'yı 2-0, çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0 mağlup eden İngilizler, yarı finale kadar gol yemeden geldi. İngiltere, Danimarka karşısındaki yarı final maçını ise uzatma devrelerinde 2-1 kazandı.

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