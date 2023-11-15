EURO 2024'e katılacak 4 takım daha belli oluyor - Futbol Haberleri

EURO 2024'e katılacak 4 takım daha belli oluyor - Futbol Haberleri

EURO 2024'e katılacak 4 takım daha belli oluyor 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde kasım ayı maç takviminde karşılaşmalar yarın başlayacak. Elemelerde 8 takım daha önce turnuvaya katılmayı garantilerken, bu haftaki mücadelelerin ardından 4 takım daha Almanya bileti almaya hak kazanacak.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 12 ülke turnuva bileti arayacak. Almanya’nın ev sahipliği yapacağı finallere gitmeye hak kazanan ülkelerin 8’i geçtiğimiz ekim ayında belli oldu. A Milli Futbol Takımı’nın yanı sıra; İngiltere, İspanya, İskoçya, Fransa, Belçika, Avusturya ve Portekiz 2024 Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak.

Ay-yıldızlılar, D Grubu’nda 16 puanla son hafta maçlarına lider girerken, Galler ve Hırvatistan’ın 10’ar puanı bulunuyor. Bu iki ülke, kasım ayında 2 maça çıkacak. Galler, son maçta Türkiye’yi konuk edecek.

Fransa’nın oynadığı tüm maçları kazanarak Almanya biletini cebine koyduğu B Grubu’nda aynı puana (12) sahip Hollanda ve Yunanistan ikincilik için yarışıyor. C Grubu’nda 1 maçı eksik 10 puanlı İtalya 3. sırada yer alırken, son maçta Ukrayna ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka sonrası İngiltere’nin ardından grubu ikinci bitirecek takım belli olacak. Elemelerde oynadığı 8 maçı da kazanarak finallere gitmeye hak kazanan Portekiz’in yer aldığı J Grubu’nda Slovakya 16 puanla ikinci sırada yer alıyor. İkincilik için en büyük aday olan Slovakya'ya kalan iki maçta alacağı 1 puan yetecek.

3 TAKIM ULUSLAR LİGİ'NDEN KATILACAK

EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.

Elemelerde yarın oynanacak maçlar şöyle:

A Grubu

20.00 Güney Kıbrıs - İspanya

20.00 Gürcistan - İskoçya

F Grubu

20.00 Azerbaycan - İsveç

20.00 Estonya - Avusturya

G Grubu

20.00 Bulgaristan - Macaristan

22.45 Karadağ - Litvanya

J Grubu

22.45 Lüksemburg - Bosna Hersek

22.45 Slovakya - İzlanda

22.45 Lihtenştayn - Portekiz