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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu EURO 2024'e katılacak 4 takım daha belli oluyor - Futbol Haberleri

        EURO 2024'e katılacak 4 takım daha belli oluyor

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde kasım ayı maç takviminde karşılaşmalar yarın başlayacak. Elemelerde 8 takım daha önce turnuvaya katılmayı garantilerken, bu haftaki mücadelelerin ardından 4 takım daha Almanya bileti almaya hak kazanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:56 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:56
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        EURO 2024'e 4 bilet daha belli oluyor
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        2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 12 ülke turnuva bileti arayacak. Almanya’nın ev sahipliği yapacağı finallere gitmeye hak kazanan ülkelerin 8’i geçtiğimiz ekim ayında belli oldu. A Milli Futbol Takımı’nın yanı sıra; İngiltere, İspanya, İskoçya, Fransa, Belçika, Avusturya ve Portekiz 2024 Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak.

        Ay-yıldızlılar, D Grubu’nda 16 puanla son hafta maçlarına lider girerken, Galler ve Hırvatistan’ın 10’ar puanı bulunuyor. Bu iki ülke, kasım ayında 2 maça çıkacak. Galler, son maçta Türkiye’yi konuk edecek.

        Fransa’nın oynadığı tüm maçları kazanarak Almanya biletini cebine koyduğu B Grubu’nda aynı puana (12) sahip Hollanda ve Yunanistan ikincilik için yarışıyor. C Grubu’nda 1 maçı eksik 10 puanlı İtalya 3. sırada yer alırken, son maçta Ukrayna ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka sonrası İngiltere’nin ardından grubu ikinci bitirecek takım belli olacak. Elemelerde oynadığı 8 maçı da kazanarak finallere gitmeye hak kazanan Portekiz’in yer aldığı J Grubu’nda Slovakya 16 puanla ikinci sırada yer alıyor. İkincilik için en büyük aday olan Slovakya'ya kalan iki maçta alacağı 1 puan yetecek.

        3 TAKIM ULUSLAR LİGİ'NDEN KATILACAK

        EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.

        Elemelerde yarın oynanacak maçlar şöyle:

        A Grubu

        20.00 Güney Kıbrıs - İspanya

        20.00 Gürcistan - İskoçya

        F Grubu

        20.00 Azerbaycan - İsveç

        20.00 Estonya - Avusturya

        G Grubu

        20.00 Bulgaristan - Macaristan

        22.45 Karadağ - Litvanya

        J Grubu

        22.45 Lüksemburg - Bosna Hersek

        22.45 Slovakya - İzlanda

        22.45 Lihtenştayn - Portekiz

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