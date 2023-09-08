Euro 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, bu akşam grubundaki 5. maçında Ermenistan ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Gruptaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı rakibini 2-1 mağlup eden millilerimiz, bu akşam da galibiyetten başka bir seçeneği düşünmüyor. İşte, zorlu mücadele öncesi Euro 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki puan durumu ve milli takımımızın fikstürü...
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Euro 2024'e katılma mücadelesi veren A Milli Futbol Takımımız, grubundaki 5. maçında Eskişehir'de Ermenistan'ı ağırlayacak. Mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak olan millilerimizin grubundaki son görünümü, şimdiye kadar aldığı sonuçları ve fikstürünü derledik!
TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Euro 2024 D Grubu 5. hafta karşılaşmasına sahne olacak Türkiye Ermenistan karşılaşması 8 Eylül Cuma günü (yarın) saat 21:45'de oynanacak.
Zorlu mücadelenin TRT 1'den canlı yayınlanması bekleniyor.
EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU
1.TÜRKİYE - 9 Puan (4 maç)
2.ERMENİSTAN - 6 Puan (3 maç)
3.HIRVATİSTAN - 4 Puan (2 maç)
4.GALLER - 4 Puan (4 maç)
5.LETONYA - 0 Puan (3 maç)
MİLLİ TAKIMIMIZIN ŞİMDİYE DEK ALDIĞI SONUÇLAR
25 Mart: Ermenistan 1-2 Türkiye
28 Mart: Türkiye 0-2 Hırvatistan
16 Haziran: Letonya 2-3 Türkiye
19 Haziran: Türkiye 2-0 Galler
MİLLİ TAKIMIMIZIN KALAN MAÇLARI
8 Eylül: Türkiye - Ermenistan
12 Ekim: Hırvatistan - Türkiye
15 Ekim: Türkiye - Letonya
21 Kasım: Galler - Türkiye