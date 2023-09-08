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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Milli Takım Euro 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? Milli Takım puan durumu ve fikstürü - Futbol Haberleri

        Euro 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var?

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, bu akşam grubundaki 5. maçında Ermenistan ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Gruptaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı rakibini 2-1 mağlup eden millilerimiz, bu akşam da galibiyetten başka bir seçeneği düşünmüyor. İşte, zorlu mücadele öncesi Euro 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki puan durumu ve milli takımımızın fikstürü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 09:29 Güncelleme: 08.09.2023 - 09:29
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        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Euro 2024'e katılma mücadelesi veren A Milli Futbol Takımımız, grubundaki 5. maçında Eskişehir'de Ermenistan'ı ağırlayacak. Mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak olan millilerimizin grubundaki son görünümü, şimdiye kadar aldığı sonuçları ve fikstürünü derledik!

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        TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

        Euro 2024 D Grubu 5. hafta karşılaşmasına sahne olacak Türkiye Ermenistan karşılaşması 8 Eylül Cuma günü (yarın) saat 21:45'de oynanacak.

        Zorlu mücadelenin TRT 1'den canlı yayınlanması bekleniyor.

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        EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

        1.TÜRKİYE - 9 Puan (4 maç)

        2.ERMENİSTAN - 6 Puan (3 maç)

        3.HIRVATİSTAN - 4 Puan (2 maç)

        4.GALLER - 4 Puan (4 maç)

        5.LETONYA - 0 Puan (3 maç)

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        MİLLİ TAKIMIMIZIN ŞİMDİYE DEK ALDIĞI SONUÇLAR

        25 Mart: Ermenistan 1-2 Türkiye

        28 Mart: Türkiye 0-2 Hırvatistan

        16 Haziran: Letonya 2-3 Türkiye

        19 Haziran: Türkiye 2-0 Galler

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        MİLLİ TAKIMIMIZIN KALAN MAÇLARI

        8 Eylül: Türkiye - Ermenistan

        12 Ekim: Hırvatistan - Türkiye

        15 Ekim: Türkiye - Letonya

        21 Kasım: Galler - Türkiye

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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