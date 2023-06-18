Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Dünya Futbolu
ABONE OL

EURO 2024 Elemeleri'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 4. haftası, 19 Haziran Pazartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

EURO 2024 Elemeleri'nde 4. hafta heyecanı başlıyor
AA

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 4. haftasında 23 karşılaşma oynanacak.

D Grubu'nda yer alan Türkiye, 19 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te Galler'i konuk edecek.

Elemelerde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

19 Haziran Pazartesi:

B Grubu:

21.45 İrlanda Cumhuriyet-Cebelitarık

21.45 Fransa-Yunanistan

C Grubu:

19.00 Ukrayna-Malta

21.45 İngiltere-Kuzey Makedonya

D Grubu:

19.00 Ermenistan-Letonya

21.45 Türkiye-Galler

H Grubu:

19.00 Finlandiya-San Marino

21.45 Kuzey İrlanda-Kazakistan

21.45 Slovenya-Danimarka

I Grubu:

21.45 İsviçre-Romanya

21.45 İsrail-Andorra

21.45 Belarus-Kosova

20 Haziran Salı:

A Grubu:

21.45 Norveç-Kıbrıs Rum Kesimi

21.45 İskoçya-Gürcistan

E Grubu:

21.45 Moldova-Polonya

21.45 Faroe Adaları-Arnavutluk

F Grubu:

21.45 Avusturya-İsveç

21.45 Estonya-Belçika

G Grubu:

21.45 Bulgaristan-Sırbistan

21.45 Macaristan-Litvanya

J Grubu:

21.45 İzlanda-Portekiz

21.45 Bosna Hersek-Lüksemburg

21.45 Lihtenştayn-Slovakya

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayından flaş sözler! "Hayırlısı olsun"
FUTBOL Yeni hocada geri sayım! "Hayırlısı olsun"
Fenerbahçe'ye İspanyol kaptan: Hugo Mallo!
FUTBOL Fenerbahçe'ye İspanyol kaptan!
Icardi transferinde Galatasaray'a kötü haber! Suudi Arabistan'dan yeni iddia
FUTBOL G.Saray'a kötü haber
Fenerbahçe Edin Dzeko'nun menajeriyle masaya oturuyor
FUTBOL Dzeko'da sıcak saatler!
İşte Kim Min-Jae'nin yeni takımı ve alacağı ücret!
FUTBOL Kim Min-Jae yeni takımı ve alacağı ücret!
Brezilya'da Ancelotti hazırlığı: Tarih verdiler!
FUTBOL Ancelotti hazırlığı: Tarih verdiler!
Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri Türkiye maçları
FUTBOL Türkiye Galler maçı ne zaman?
Portekiz, Bosna Hersek'i yenerek üçte üç yaptı!
FUTBOL Portekiz grupta üçte üç yaptı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Lokantada eğlenenlere sesleniyorum, çıkarın bir aday!
FUTBOL Ali Koç: Çıkarın bir aday!
Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı! Ali Koç konuşmasına devam edemedi
FUTBOL F.Bahçe genel kurulunda büyük kavga!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.