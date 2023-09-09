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        Haberler Spor Futbol EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları! - Futbol Haberleri

        EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları!

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 5. haftası 7 maçla devam etti. İşte gecenin sonuçları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 00:22 Güncelleme: 09.09.2023 - 00:22
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        EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları!
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        EURO 2024 Elemeleri'nin 5. haftasının ikinci gününde A, D ve J gruplarında karşılaşmalar oynandı.

        D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, sahasında ağırladığı Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takımın golünü 49. dakikada Artak Dashyan atarken, milli takımın golünü 88. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.

        A Grubu'nda oynanan maçta İspanya, deplasmanda Gürcistan'ı 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Konuk takımın gollerini Alvaro Morata (3), Solomon Kvirkvelia (kendi kalesine), Dani Olmo, Nicholas Williams Arthuer ile Lamine Yamal attı.

        16 yaşındaki Barcelonalı futbolcu Yamal, İspanya Milli Takımı'nın formasını giyen en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

        J Grubu mücadelesinde ise Portekiz, Bruno Fernandes'in golüyle deplasmanda Slovakya'yı 1-0 yendi.

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        Alınan sonuçlar şöyle:

        A Grubu

        Gürcistan-İspanya: 1-7

        Güney Kıbrıs Rum Kesimi-İskoçya: 0-3

        D Grubu

        Hırvatistan-Letonya: 5-0

        Türkiye-Ermenistan: 1-1

        J Grubu

        Lüksemburg-İzlanda: 3-1

        Slovakya-Portekiz: 0-1

        Bosna Hersek-Lihtenştayn: 2-1

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