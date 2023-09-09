EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları!

EURO 2024 Elemeleri'nin 5. haftasının ikinci gününde A, D ve J gruplarında karşılaşmalar oynandı.

D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, sahasında ağırladığı Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takımın golünü 49. dakikada Artak Dashyan atarken, milli takımın golünü 88. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.

A Grubu'nda oynanan maçta İspanya, deplasmanda Gürcistan'ı 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Konuk takımın gollerini Alvaro Morata (3), Solomon Kvirkvelia (kendi kalesine), Dani Olmo, Nicholas Williams Arthuer ile Lamine Yamal attı.

16 yaşındaki Barcelonalı futbolcu Yamal, İspanya Milli Takımı'nın formasını giyen en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

J Grubu mücadelesinde ise Portekiz, Bruno Fernandes'in golüyle deplasmanda Slovakya'yı 1-0 yendi.

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Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Gürcistan-İspanya: 1-7

Güney Kıbrıs Rum Kesimi-İskoçya: 0-3

D Grubu

Hırvatistan-Letonya: 5-0

Türkiye-Ermenistan: 1-1

J Grubu

Lüksemburg-İzlanda: 3-1

Slovakya-Portekiz: 0-1

Bosna Hersek-Lihtenştayn: 2-1