Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları - Futbol Haberleri

        EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 6. haftası 9 maçla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 09:42 Güncelleme: 13.09.2023 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        EURO 2024'te flaş sonuçlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        EURO 2024 Elemeleri'nin 6. haftasının son gününde A, C, F ve I gruplarında karşılaşmalar oynandı.

        Gecenin öne çıkan mücadelesinde İtalya, sahasında ağırladığı Ukrayna'yı Davide Frattesi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golünü Andriy Yarmolenko attı.

        I Grubu'nda oynanan Romanya-Kosova mücadelesine tribünlerdeki ayrılıkçı pankart ve tezahürat nedeniyle ara verildi. Romanya tribünlerinde açılan "Kosova Sırbistan'dır" yazılı pankart ve ayrılıkçı tezahüratların ardından 20. dakikada iki takımın futbolcuları soyunma odasına gitti.

        Yaklaşık 1 saatlik aranın ardından yeniden başlayan maçı Romanya, 83. dakikada Nicolae Stanciu ve 90+3. dakikada Valentin Mihaila'nın golleriyle 2-0 kazandı.

        REKLAM

        Kosova Milli Takımı'nda Beşiktaşlı Milot Rashica ilk 11'de sahaya çıkarken, eski Fenerbahçeli Vedat Muriç 42. dakikada kırmızı kart gördü.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        A Grubu

        Norveç - Gürcistan: 2-1

        İspanya - Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 6-0

        C Grubu

        İtalya - Ukrayna: 2-1

        Malta - Kuzey Makedonya: 0-2

        F Grubu

        Belçika - Estonya: 5-0

        İsveç - Avusturya: 1-3

        Grup I

        İsrail - Belarus: 1-0

        Romanya - Kosova: 2-0

        İsviçre - Andorra: 3-0

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        Putin ve Kim bir arada
        Putin ve Kim bir arada
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Uzayda 366 gün!
        Uzayda 366 gün!
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        Ali Sabancı taburcu oldu
        Ali Sabancı taburcu oldu
        Sette yangın çıktı
        Sette yangın çıktı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Kuntz'dan oyuncularına sert sözler!
        Kuntz'dan oyuncularına sert sözler!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı