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        Haberler Spor Futbol Milli Takım EURO 2024 Elemeleri'nde haftanın golü Yunus Akgün'den! - Futbol Haberleri

        EURO 2024 Elemeleri'nde haftanın golü Yunus Akgün'den!

        Milli futbolcu Yunus Akgün'ün Letonya'ya attığı gol, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde haftanın en iyi golü seçildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:39 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:39
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        En iyi gol Yunus Akgün'ün!
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        A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya'yı Konya'da 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada Yunus Akgün'ün attığı gol, 7. haftanın en iyi golü seçildi.

        Yunus, UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan oylamada en fazla oyu alarak İsviçre'den Shaqiri, Ukrayna'dan Mudryk ve Sırbistan'dan Mitrovic'i geride bıraktı.

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