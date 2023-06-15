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EURO 2024 Elemeleri'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin üçüncü haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

EURO 2024 Elemeleri'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor
AA

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği eleme turunun üçüncü haftasında, gruplarda 23 karşılaşma oynanacak.

D Grubu'nda yer alan Türkiye, yarın saat 21.45'te Letonya'ya konuk olacak.

Elemelerde üçüncü hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

B Grubu:

21.45 Cebelitarık-Fransa

21.45 Yunanistan-İrlanda

C Grubu:

21.45 Kuzey Makedonya-Ukrayna

21.45 Malta-İngiltere

D Grubu:

21.45 Letonya-Türkiye

21.45 Galler-Ermenistan

H Grubu:

19.00 Finlandiya-Slovenya

21.45 San Marino-Kazakistan

21.45 Danimarka-Kuzey İrlanda

I Grubu:

21.45 Kosova-Romanya

21.45 Andorra-İsviçre

21.45 Belarus-İsrail

17 Haziran Cumartesi:

A Grubu:

19.00 Norveç-İskoçya

21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan

E Grubu:

21.45 Faroe Adaları-Çekya

21.45 Arnavutluk-Moldova

F Grubu:

19.00 Azerbaycan-Estonya

21.45 Belçika-Avusturya

G Grubu:

16.00 Litvanya-Bulgaristan

21.45 Karadağ-Macaristan

J Grubu:

16.00 Lüksemburg-Lihtenştayn

21.45 Portekiz-Bosna Hersek

21.45 İzlanda-Slovakya

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