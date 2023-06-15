Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği eleme turunun üçüncü haftasında, gruplarda 23 karşılaşma oynanacak.
D Grubu'nda yer alan Türkiye, yarın saat 21.45'te Letonya'ya konuk olacak.
Elemelerde üçüncü hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
Yarın:
B Grubu:
21.45 Cebelitarık-Fransa
21.45 Yunanistan-İrlanda
C Grubu:
21.45 Kuzey Makedonya-Ukrayna
21.45 Malta-İngiltere
D Grubu:
21.45 Letonya-Türkiye
21.45 Galler-Ermenistan
H Grubu:
19.00 Finlandiya-Slovenya
21.45 San Marino-Kazakistan
21.45 Danimarka-Kuzey İrlanda
I Grubu:
21.45 Kosova-Romanya
21.45 Andorra-İsviçre
21.45 Belarus-İsrail
17 Haziran Cumartesi:
A Grubu:
19.00 Norveç-İskoçya
21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan
E Grubu:
21.45 Faroe Adaları-Çekya
21.45 Arnavutluk-Moldova
F Grubu:
19.00 Azerbaycan-Estonya
21.45 Belçika-Avusturya
G Grubu:
16.00 Litvanya-Bulgaristan
21.45 Karadağ-Macaristan
J Grubu:
16.00 Lüksemburg-Lihtenştayn
21.45 Portekiz-Bosna Hersek
21.45 İzlanda-Slovakya
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