Euro 2024 kura çekimi ne zaman? Euro 2024 Türkiye hangi torbada ve muhtemel rakipleri kimler?

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Euro 2024 için artık geri sayım başladı. Milli takımımızın da üst üste 3. kez katılma başarısı gösterdiği ve Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuva ile ilgili gözler grup kura çekimine çevrildi. İşte, hem grup kura çekimi hem de hangi takımın hangi torbada olduğuna dair bilgiler...