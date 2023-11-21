Euro 2024 kura çekimi ne zaman ve hangi tarihte? Euro 2024 kura çekimi Türkiye hangi torbada? Euro 2024'e giden takımlar - Futbol Haberleri

Euro 2024 kura çekimi ne zaman ve hangi tarihte? Euro 2024 kura çekimi Türkiye hangi torbada? Euro 2024'e giden takımlar - Futbol Haberleri

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Milli takımımızın da yer aldığı 24 takımın mücadele edeceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için artık gözler kura çekimine çevrilmiş durumda. Millilerimizin 2. ya da 3. torbada yer alacağı kura çekimine dair en çok araştırılan; Euro 2024 kura çekimi ne zaman ve hangi torbada hangi takımlar sorularının yanıtlarına dair son bilgileri derledik...