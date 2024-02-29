EURO 2024 öncesi Almanya'da yaprak dökümü! Emre Can...

EURO 2024 A Grubu'nda yer alan ev sahibi Almanya'nın kadrosunda büyük sürprizler yaşanabilir...

Almanya Milli Takımı'nın yıllardır ana iskeletini oluşturan Bayern Munih ve Borussia Dortmund'dan 6 oyuncunun kadroda yeri garanti değil.

DÖRT İSİM BORUSSIA DORTMUND'DAN Bundesliga'da liderle arasında tam 20 puan fark bulunan ve dördüncü sırada yer alan Dortmund, zor zamanlardan geçiyor. Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann ise, Dortmund'un ligdeki kötü gidişini göz önünde bulundurarak, sarı-siyahlıların önemli isimlerini kadroya almayabilir. Bild'in haberine göre; Mats Hummels, Emre Can, Nico Schlotterbeck ve Niklas Süle tunruvada yer almayabilir.

BAYERN'İN YILDIZLARI DA TEHLİKEDE... Nagelsmann ayrıca, Bayern Munih'in yıldız isimleri Leon Goretzka ve Serge Gnabry'ye de kadroda yer vermeyebilir.