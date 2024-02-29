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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu EURO 2024 öncesi Almanya'da yaprak dökümü! Emre Can... - Futbol Haberleri

        EURO 2024 öncesi Almanya'da yaprak dökümü! Emre Can...

        Almanya Milli Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi kadro yapılanmasında değişikliğe gidebilir. Teknik direktör Nagelsmann'ın, Emre Can'ın da aralarında bulunduğu 6 önemli ismi turnuva kadrosuna almayabileceği iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 12:04 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:04
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        Emre Can'a kötü haber!
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        EURO 2024 A Grubu'nda yer alan ev sahibi Almanya'nın kadrosunda büyük sürprizler yaşanabilir...

        Almanya Milli Takımı'nın yıllardır ana iskeletini oluşturan Bayern Munih ve Borussia Dortmund'dan 6 oyuncunun kadroda yeri garanti değil.

        DÖRT İSİM BORUSSIA DORTMUND'DAN

        Bundesliga'da liderle arasında tam 20 puan fark bulunan ve dördüncü sırada yer alan Dortmund, zor zamanlardan geçiyor. Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann ise, Dortmund'un ligdeki kötü gidişini göz önünde bulundurarak, sarı-siyahlıların önemli isimlerini kadroya almayabilir. Bild'in haberine göre; Mats Hummels, Emre Can, Nico Schlotterbeck ve Niklas Süle tunruvada yer almayabilir.

        BAYERN'İN YILDIZLARI DA TEHLİKEDE...

        Nagelsmann ayrıca, Bayern Munih'in yıldız isimleri Leon Goretzka ve Serge Gnabry'ye de kadroda yer vermeyebilir.

        KROOS YENİDEN KADROYA ÇAĞRILACAK

        Öte yandan Real Madrid'in deneyimli oyuncusu Toni Kroos ise milli takıma dönebilir. 34 yaşında olmasına rağmen bu sezon eflatun-beyazlılarda 34 maçta forma giyen ve etkili performans sergileyen tecrübeli futbolcunun, son kez büyük bir turnuvada Almanya Milli Takımı'nda görev yapması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Kroos, geçtiğimiz aylarda milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

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