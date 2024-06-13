EURO 2024 öncesi Fransa Milli Takımı'nda kriz!

EURO 2024'ün başlamasına az bir süre kala Fransa Milli Takımı'nda adeta kriz çıktı.

The Athletic'de çıkan habere göre Fransa kaptanı Kylian Mbappe ve forvet Kingsley Coman, Pazartesi günü Avusturya'ya karşı oynayacakları Euro 2024 açılış maçı öncesinde Perşembe günü antrenmana çıkmadı.

25 yaşındaki Mbappe takımın geri kalanından ayrı olarak kapalı alanda bireysel çalışma yaparken, 28 yaşındaki Coman hastalığı nedeniyle antrenmanı kaçırdı.

Mbappe ve Coman dışında da takımda eksik isimler bulunurken soğuk algınlığı bulunan Konate de idmanı yarıda bıraktı. Aynı zamanda Aurelien Tchouameni de Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçında Bayern Münih'i yenerken sol ayağından yaşadığı sakatlığının tedavisi için idmanı yarıda bırakarak antrenör ile bireysel çalışmalarına devam etti.