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        Haberler Spor Futbol EURO 2024'te takımlar kadrolarında 23 yerine 26 oyuncu bulundurabilecek - Futbol Haberleri

        EURO 2024'te takımlar kadrolarında 23 yerine 26 oyuncu bulundurabilecek

        UEFA, EURO 2024 için takımların kadrosunda bulunabilecek oyuncu sayısını 23'ten 26'ya çıkartıldığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 20:45 Güncelleme: 03.05.2024 - 20:45
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        UEFA'dan EURO 2024 için değişiklik!
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek takımların kadrolarındaki oyuncu sayısı 23'ten 26'ya çıkarıldı.

        UEFA'dan yapılan açıklamada, EURO 2024'te takımların kadrolarında bulundurabilecekleri maksimum oyuncu sayısının 23'ten 26'ya çıkarılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

        Takımların kadro listelerini 7 Haziran'a kadar UEFA'ya sunması gerektiği ifade edildi.

        EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.

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