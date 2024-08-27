EURO 2024'ün ev sahibi Almanya'nın ekonomisine katkısı 7,4 milyar euro oldu

UEFA'dan yapılan açıklamada belirtilen Nielsen Sports raporuna göre, EURO 2024'ün Almanya ve 10 ev sahibi şehir için ekonomik katkısı 7,4 milyar euroya ulaştı. Bu meblağın yüzde 90'ından fazlası, 2,7 milyon bilet sahibinin (yüzde 44'ü yurt dışından), organizatörlerin ve akredite kişilerin yaptığı harcamalarının doğrudan sonucu ve bunun sonucunda ortaya çıkan dolaylı ve tetiklenen ekonomik etkilerden oluşuyor.

En önemli harcamalar arasında konaklama; ev sahibi şehirlere ve şehirler içinde seyahat ve stadyumların dışında ve içinde yiyecek ve içecekler yer alıyor.