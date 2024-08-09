EURO 2024'ün yıldızı Dani Olmo Barcelona'da!

İspanya La Liga ekibi Barcelona, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Katalan temsilcisi, EURO 2024'te sergilediği performansla adından söz ettiren 26 yaşındaki İspanyol futbolcu Dani Olmo'yu 6 yıllığına kadrosuna kattığını ve serbest kalma bedelinin de 500 milyon Euro olduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin Barcelona'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "FC Barcelona ve RB Leipzig, Dani Olmo'nun transferi için anlaşmaya vardı. Oyuncu, kulüp ile 30 Haziran 2030'a kadar 6 sezonluk bir sözleşme imzalayacak ve satın alma maddesi 500 milyon Euro olarak belirlendi" ifadelerine yer verildi.