EURO 2024 yarı final maç takvimi: EURO 2024 yarı final maçları ne zaman oynanacak?
EURO 2024 yarı final maç tarihleri 2024 netlik kazandı. A Milli Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Böylelikle Hollanda, yarı finalde İngiltere ile eşleşti. Peki, yarı final maçları ne zaman, nerede ve saat kaçta oynanacak? İşte EURO 2024 yarı final ve final maç programı...
Finale adım adım yaklaşılırken A Milli Futbol Takımımız'ın EURO 2024 macerası çeyrek finalde tamamlandı. Türkiye Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Maç sonucu ile Hollanda, yarı finalde İngiltere ile eşleşti. Peki, EURO 2024 yarı final maçları ne zaman ve nerede olacak? İşte EURO 2024 yarı final ve final maç tarihleri...
EURO 2024 YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
EURO 2024 yarı final maçları 9, 10 Temmuz'da oynanacak. Final maçı ise 14 Haziran'da oynanacak.
HOLLANDA'NIN RAKİBİ İNGİLTERE!
A Milli Takımımızı 2-1 yenen Hollanda, yarı finalde İngiltere ile eşleşti.
EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ VE MAÇ PROGRAMI
Fransa, yarı finalde İspanya ile karşılaşacak. İspanya-Fransa mücadelesi, 9 Temmuz Salı günü Almanya'nın Münih kentinde oynanacak.
Hollanda yarı finalde İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Hollanda - İngiltere yarı final maçı 10 Temmuz'da Dortmund'da oynanacak.