EURO 2032 için stat kriterleri neler? Beşiktaş Stadı listede neden yer almadı? İşte o listenin perde arkası

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) düzenlemek için İtalya ile ortak aday olan Türkiye'nin ev sahipliği hayali gerçekleşti... Daha önce 6 kez Avrupa Şampiyonasına aday olan ancak ev sahipliği hakkını elde edemeyen Türkiye, 2032 yılında İtalya ile birlikte Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunu düzenleyecek.

UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ev sahipliğinin Türkiye ve İtalya ortaklığına verildiğini duyurdu. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törenle EURO 2032'nin Türkiye-İtalya ortaklığına verildiği açıklandı.

Listede yer alan 10 stat ise şunlar oldu:

EURO 2032'ye ilk olarak tek başına aday olan Türkiye, organizasyon için 10 stat belirlemişti. Ancak İtalya ile ortaklığın ardından bu sayının 5'e inmesi gerekiyor. TFF, bu konuada 2026'ya kadar 5 stadı belirleyecek.

Resmi açıklamanın ardından en fazla merak edilen konuların başında ise Türkiye'nin hangi şehir ve statlarla ev sahibi olacağı geliyor.

BEŞİKTAŞ TÜPRAŞ STADYUMU NEDEN YOK? İŞTE KRİTERLER...

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun listede olmaması siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Ancak TFF'nin bu seçimleri yapmasında UEFA'nın şampiyona için belirlediği kriterler etkili oldu. UEFA'nın 10 stat için istedikleri şöyle:

- En az 60 bin net koltuk kapasiteli minimum bir stat

- En az 50 bin net koltuk kapasiteli minimum bir, tercihen 2 stat

- En az 40 bin net koltuk kapasiteli minimum 4 stat

- En az 30 bin net koltuk kapasiteli minimum 3 stat

Bunun yanı sıra aynı şehirden stat limit var. Bu nedenle Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanında İstanbul'dan sadece bir stat daha eklenecek. Atatürk Olimpiyat Stadı, Türkiye'nin en büyüğü olarak açılış ya da final maçına ev sahipliği yapacak.

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Tüpraş Stadı da 41.903 kişilik kapasitesi nedeniyle RAMS Park ve Ülker Stadı'nın gerisinde olduğu için İstanbul listesinde yer bulamadı.