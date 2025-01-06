Euro Bölgesi ekonomisi aralıkta daraldı

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin 2024 Aralık ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta ekonomik faaliyet yeni iş ve istihdamdaki düşüşle geriledi. Bu dönemde enflasyonist baskılarda da artış yaşandı. Böylece, Euro Bölgesi ekonomisi 2024'ü kırılgan bir durumda tamamladı.