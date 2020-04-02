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Fitch: Euro Bölgesi koronavirüs sebebiyle küçülecek

Fitch'in son yayımladığı tahmine göre Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle yüzde 4.2 daralması bekleniyor

Euro Bölgesi
DHA

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, Covid-19 pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle, Euro Bölgesi'nde bu yıl ekonominin yüzde 4.2 daralacağını öngördü.

Rating şirketinnin en son yaptığı projeksiyona göre, bu yıl Birleşik Krallık gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) da yüzde 3.9 daralması öngörülüyor.

ABD'DE DARALMA YÜZDE 3.3 OLACAK

Fitch Ratings'in yaptığı açıklamaya göre, aynı nedenlerden dolayı ABD ekonomisinin de bu yıl yüzde 3.3 küçülmesi öngörülüyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Covid-19 salgınından en çok etkilenen Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, ücret indirimlerini tamamlamak üzere 100 milyar euro vereceğini açıkladı. Von der Leyen, bu konudaki ilk desteği alan ülkenin İtalya olacağını ekledi.

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