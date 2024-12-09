Euro Bölgesi'nde aralıkta yatırımcı güveni geriledi

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan Frankfurt merkezli Sentix, aralık ayına ilişkin Euro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, kasımda eksi 12,8 puan olan Euro Bölgesi yatırımcı güven endeksi aralıkta eksi 17,5'e geriledi. Böylece, endeks geçen yılın kasım ayından bu yana en düşük seviyeye indi.

Piyasalar aralıkta güven endeksinin eksi 12,4 civarında olmasını bekliyordu. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin oldukça altında kalması dikkati çekti.