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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi

        Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,2'ye geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 13:18 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:18
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        Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ağustos ayı nihai enflasyon verilerine göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,2'ye indi. TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 oldu.

        Piyasa beklentileri, ağustosta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,2, aylık enflasyonun yüzde 0,2 olması yönündeydi.

        Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise ağustosta yıllık yüzde 2,8, aylık yüzde 0,3 seviyesinde ölçüldü.

        AB'de temmuzda yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 2,4'e geriledi. AB'de TÜFE ağustosta aylık bazda ise yüzde 0,1 olarak tespit edildi.

        Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,88 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,46 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,11 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0,29 ile enerji ürünleri izledi.

        AB uyumlu verilere göre ağustosta enflasyonun yıllık bazda en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,3 ile Romanya, yüzde 4,3 ile Belçika ve yüzde 4 ile Polonya oldu.

        Ağustos yıllık enflasyonu İtalya'da yüzde 1,2, Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 2,2 ve İspanya'da yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçti.

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