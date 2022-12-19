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Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi Ekim'de arttı

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1.3 yükseldi. AB ülkeleri arasında ekimde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 8.5 ile Slovenya'da, yüzde 5.5 ile Romanya'da ve yüzde 5 ile Polonya'da ölçüldü

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi arttı
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 1.3 arttı. İnşaat üretimi, 2021'in ekim ayına göre de yüzde 2.2 yükseldi.

AB'de de inşaat üretimi ekimde önceki aya kıyasla yüzde 1.3, 2021'in aynı dönemine göre de yüzde 2.4 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ekimde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 8.5 ile Slovenya'da, yüzde 5.5 ile Romanya'da ve yüzde 5 ile Polonya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 1.8 ile Macaristan'da, yüzde 0.7 ile Portekiz ve Finlandiya'da ve yüzde 0.4 ile İsveç'te belirlendi.

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