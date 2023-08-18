Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi haziranda geriledi - Merak Edilenler Haberleri

        Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi haziranda geriledi

        Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1 azaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi haziranda geriledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

        Buna göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 1 düştü. İnşaat üretimi, 2022'nin haziran ayına göre ise yüzde 0,3 geriledi.

        AB'de inşaat üretimi, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 0,6 düşerken, 2022'nin aynı dönemine göre sabit kaldı.

        AB ülkeleri arasında haziranda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 3,6 ile Romanya'da, yüzde 3 ile İsveç'te ve yüzde 2,5 ile de Çekya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 2,8 ile Almanya'da, yüzde 2,5 ile Fransa'da, yüzde 1,4 ile Macaristan ve Slovakya'da kaydedildi.

        Yıllık bazda ise inşaat üretimi Slovenya'da yüzde 24,9, Romanya'da yüzde 15,3 ve İspanya'da yüzde 9,5 artarken, Finlandiya'da yüzde 5,2, Macaristan'da yüzde 3,9 ve Avusturya'da yüzde 3,3 düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        Havva'dan 112 gün sonra acı haber geldi!
        Havva'dan 112 gün sonra acı haber geldi!
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Ölü ve yaralılar var! Düğün dönüşü feci kaza!
        Ölü ve yaralılar var! Düğün dönüşü feci kaza!
        ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak!
        ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak!
        Sahne Sultanların!
        Sahne Sultanların!
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        Trafonun bakımına geldiler! Erkek cesedi buldular!
        Trafonun bakımına geldiler! Erkek cesedi buldular!
        "En az çeyrek final"
        "En az çeyrek final"
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        DSÖ, Eris varyantını "gözlem altındaki varyant" olarak güncelledi
        DSÖ, Eris varyantını "gözlem altındaki varyant" olarak güncelledi
        2023'te toplam 142.2 milyon TL ceza
        2023'te toplam 142.2 milyon TL ceza
        "Türkleri çok seviyorum"
        "Türkleri çok seviyorum"
        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!
        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!
        Askeri hastaneler: Yeni model nasıl olacak?
        Askeri hastaneler: Yeni model nasıl olacak?
        İnce tatil
        İnce tatil