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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi kasımda geriledi  - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi kasımda geriledi 

        Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1 düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:00 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:00
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        Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi geriledi 
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

        Buna göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 1, önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,2 azaldı.

        AB'de de inşaat üretimi, kasımda önceki aya kıyasla yüzde 1, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 2,1 geriledi.

        AB ülkeleri arasında kasımda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 3,8 ile Çekya'da, yüzde 2,9 ile Almanya'da ve yüzde 2,6 ile Macaristan'da kaydedildi.

        Yıllık bazda ise inşaat üretimi Macaristan'da yüzde 12,8, Finlandiya'da yüzde 6,9 ve Çekya'da yüzde 6,5 azaldı.

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