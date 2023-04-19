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Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi şubatta yükseldi

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi şubatta yükseldi
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, şubatta ocak ayına kıyasla da geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,3 yükseldi.

AB'de de inşaat üretimi şubatta önceki aya kıyasla yüzde 2, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında şubatta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 13,3 ile Avusturya'da, yüzde 3,5 ile Hollanda'da ve yüzde 3,1 ile Romanya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 3,7 ile Çekya'da, yüzde 1,6 ile İsveç'te ve yüzde 0,8 ile Slovakya'da belirlendi.

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