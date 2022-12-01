Euro Bölgesi'nde işsizlik ekimde azaldı

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve euro Bölgesi'nin ekim ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de eylül ayında yüzde 6,1 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ekimde yüzde 6’ya indi.

Euro Bölgesi'nde de eylül ayında yüzde 6,6 olan işsizlik oranı, ekimde yüzde 6,5'e geriledi.

İşsizlik oranı, geçen yılın ekim ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 7,3, AB'de ise 6,6 seviyesinde belirlenmişti.

İŞSİZLİK EN ÇOK İSPANYA'DA

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, ekimde İspanya'da yüzde 12,5, Yunanistan'da yüzde 11,6, İtalya'da yüzde 7,8 ve Fransa'da yüzde 7,1 oldu.

AB'de işsiz sayısı ekimde 12 milyon 953 bin olurken, bunun 10 milyon 872 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Ekimde 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 872 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 326 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB’de yüzde 15,1, Euro Bölgesi’nde yüzde 15 olarak ölçüldü.