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Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi

Euro Bölgesi'nde, haziran ayında yüzde 6.7 olarak açıklanan işsizlik oranı temmuzda yüzde 6.6 seviyesine düştü.

Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi
Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi
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AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de haziran ayında yüzde 6,1 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, temmuzda yüzde 6'ya indi.

Euro Bölgesi'nde de haziranda yüzde 6,7 olan işsizlik oranı, temmuzda 6,6'ya geriledi.

İşsizlik oranı, geçen yılın temmuz ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 7,7, AB'de ise 6,9 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, temmuzda İspanya'da yüzde 12,6, Yunanistan'da yüzde 11,4, İtalya'da yüzde 7,9, Fransa'da yüzde 7,5, İsveç'te yüzde 7,4 ve Almanya'da yüzde 2,9 oldu.

AB'de işsiz sayısı haziranda 12 milyon 959 bin olurken, bunun 10 milyon 983 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Temmuzda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 630 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 173 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB’de yüzde 14, Euro Bölgesi'nde de yüzde 14,2 olarak ölçüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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