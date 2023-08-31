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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı temmuzda değişmedi  - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı temmuzda değişmedi 

        Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, temmuz ayında sabit kalarak yüzde 6,4 seviyesinde belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 12:36 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:36
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        Avrupa'da işsizlik oranı sabit kaldı
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı işsizlik verilerini yayımladı.

        Verilere göre, AB'de haziran ayında yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, temmuzda sabit kaldı. Euro Bölgesi'nde de haziranda yüzde 6,4 olan işsizlik oranı da temmuzda değişmedi.

        İşsizlik oranı, geçen yılın temmuz ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,7, AB'de ise yüzde 6,1 olarak belirlenmişti.

        AB uyumlu verilerde işsizlik oranı, temmuzda İspanya'da yüzde 11,6, Yunanistan'da yüzde 10,8, İtalya’da yüzde 7,6, Fransa’da yüzde 7,4 ve İsveç'te yüzde 7,3 oldu.

        AB'de işsiz sayısı temmuzda 12 milyon 928 bin olurken, bunun 10 milyon 944 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

        Temmuzda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 683 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 506 bin olarak tespit edildi.

        Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 13,9, Euro Bölgesi'nde yüzde 13,8 olarak ölçüldü.

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